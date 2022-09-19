Александр Комаров, 19 сентября 2022, 10:23 — REGNUM В России активно обсуждают заявление Аллы Пугачёвой о желании стать иностранным агентом вслед за её супругом. Не стали исключением и регионы Урала. В Челябинской и Свердловской областях многие форумчане резко отреагировали на слова этой дамы и даже потребовали лишить её российского гражданства и выслать за границу.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
(сс) Serge Serebro

Напомним, Пугачёва выступила в поддержку своего супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В своём заявлении на просторах запрещённой в России социальной сети она назвала его патриотом страны. При этом напомним, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) позволял себе откровенные лживые заявления о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации, транслировал бандеровскую пропаганду и умалчивал об ужасающих деяниях киевского неонацистского режима.

Николай Ф. отметил, что супруги «на госконцертах бабло нарубили, а теперь: «Фу, мы оппозиция». «Жители прекрасной мирной страны. Ой, а чего Израиль постоянно спецоперации проводит? Но, наверное, как всегда: «Вы не понимаете, это другое», — едко высказался гражданин и призвал отобрать у них всё богатство в России.

Что касается её желания стать иноагентом, то пользователь Telegram Mr Gio написал: «Одобрить. Дважды». С ним согласны многие. «Вот и славно. Давно пора», — выразила свои мысли некая Татьяна Т.

Также интернет-пользователей волнует вопрос, зачем же Пугачёва вернулась в Россию. Многие граждане не хотят видеть её в нашей стране, особенно после последнего публичного заявления.

«Зачем вернулась, понятно. За деньгами. А хайп поднят, чтобы с пафосом вернуться в Израиль», — считает некая Алла А.

«А можно они уедут в Израиль и мы больше ничего о них не будем знать и слышать?» — с надеждой поинтересовалась некая Ольга.

«Скажите… где и когда закрыть за ней дверь…» — написала Елена.

«Ехала бы к мужу и по-тихому воспитывала детей, чего высовываться с высказываниями, народ гневить», — добавила некая Лара в социальной сети «ВКонтакте».

«Лара, это же Пугачёва. Она мастер пиара. Она знает, что её не зачислят в эти списки, но зато теперь это будет обсуждать вся страна. И в Штатах её теперь примут как родную», — ответила ей Ольга Г.

Кстати, очень многие пользователи интернета считают, что Пугачёвой ничего не будет. А нашумевшее её заявление было сделано ради пиара и адресовано, скорее, западным «друзьям».

Ельцин награждает Пугачёву орденом «За заслуги перед отечеством». 1999
Ельцин награждает Пугачёву орденом «За заслуги перед отечеством». 1999
Kremlin.ru

«Приехала крыльями хлопать, да попусту. Время ушло. Силы той нет. Покровители сдулись», — написала некая «Олёна».

«Вот нет никакого дела ни до неё, ни до её муженька», — добавила Светлана М.

«Никто её не тронет. А люди поняли, из чего она состряпана», — отметил Игорь Б.

Некая Мария негодует по поводу того, что Алла Борисовна сделала в России состояние, а теперь почувствовала себя политиком. «По-хорошему ВСЕ награды и звания у неё нужно отобрать», — требует гражданка.

«Просто закройте ей въезд и лишите гражданства», — предлагает Mr Jack. Некий Djimbo предлагает также конфисковать имущество. Впрочем, некоторые полагают, что на слова Пугачёвой не нужно никому реагировать, тем более Минюсту России.

«Заступилась за мужа — ок, её право. А наше право — её бойкотировать и требовать того же от государства», — написал Кирилл.

Некая Наталья считает, что патриотизм в понимании Пугачёвой и его супруга нынче извращённый. «Уехать и гадить. Считаю, что нужно удовлетворить просьбу А. Б.», — написала гражданка.

«Они смеются над нами. Над людьми», — считает Serg.

Елена Л. в свою очередь потребовала от Пугачёвой извинений перед её семьёй, живущей в Донбассе. «У меня уехала дочь с семьёй в Россию, потому что нельзя безопасно растить ребёнка», — написала женщина. И добавила, что такие, как Пугачёва, оправдывают бомбардировки Донбасса.

Один из пользователей Telegram добавил, что людей ценят по поступкам, а публичных людей — вдвойне. «Мы победим, как бы трудно ни было, а они точно с нами эту победу не разделят. Мы их на этот праздник не возьмём», — подвёл гражданин своего рода итог дискуссии. И с ним трудно не согласиться.