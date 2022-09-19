Москва, , 09:02 — REGNUM В комитете Госдумы по обороне не понимают оперативного замысла нападений киевского режима на криворожском, херсонском, запорожском направлениях.

Андрей Гурулёв Государственная дума РФ

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«Вооруженные силы [киевского режима] продолжают искать бреши в нашей обороне на криворожском, херсонском, запорожском направлениях, пытались помешать в обеспечении войск на правом берегу Днепра, у них ничего не получилось, снабжение идёт по плану, это дорогого стоит», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

«Они теряют множество людей, техники. Непонятен оперативный замысел этих нападок усиленными взводами или ротными тактическими группами, чаще всего враги гибнут в полном составе», — добавил парламентарий.

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