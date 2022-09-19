Москва, 19 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Швейцария приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Стоимость визы для российских граждан выросла с 35 до 80 евро, срок оформления — с 5 до 15 дней, изменения вступили в силу 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Барабанщики Top Secret Drum Corps, Швейцария

По словам пресс-секретаря швейцарского государственного секретариата по вопросам миграции Лукаса Ридера, для российских граждан теперь действуют общие условия въезда в Шенгенскую зону. Визовые процедуры возвращаются к обычным правилам визового кодекса.

«Это означает, что с российскими гражданами будут обращаться так же, как с гражданами других национальностей, которые не имеют специальных соглашений со Швейцарией», — сказал Ридер РИА Новости.

Для получения визы, пояснил он, потребуются документы, подтверждающие цель поездки. Они определены в общем Шенгенском списке. Исключения для указанных категорий заинтересованных лиц перестали действовать.

Виза будет стоить 80 евро вместо 35 евро, сроки обработки приведены в соответствие со стандартом Шенгенской зоны, то есть увеличены с пяти до 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября правительство Швейцарии приостановило соглашение с Россией об упрощении процедуры выдачи виз.

Читайте также: Швейцария приостановила соглашение об упрощённой выдаче виз с Россией