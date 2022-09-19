Благовещенск, , 09:02 — REGNUM Трое суток в Благовещенске будет действовать режим повышенной готовности. Подразделения, ответственные за жизнеобеспечение города, будут работать в усиленном графике с 18 по 20 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Снегопад Pixabay.com

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Особый режим введён в связи с сильным ветром, заморозками и снегопадом. Порывы ветра ожидаются до 21 м/с. Горожан просят по возможности не выходить из зданий и не прятаться от ветра возле стен домов, так как возможно падение слабо укреплённых конструкций.

Водителей также просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, не парковаться у зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на ряде территорий прошёл снегопад. В том числе снег видели жители Благовещенска, написало ИА AmurLife.