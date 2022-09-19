Москва, 19 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается порывистый ветер и прохладная погода, которую принёс холодный циклона, передают «Метеоновости».

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Максимальная температура воздуха днём составит +13… + 15 °С. Временами при облачной погоде с прояснениями будут приниматься дожди от небольших до умеренных.

Ветер южный 7-12 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 731 мм рт. ст. Влажность воздуха около 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Москвы 18 сентября выпало более 30 мм осадков.

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