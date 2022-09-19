Иркутск, , 08:59 — REGNUM Иркутские спасатели обеспокоены большим числом бытовых пожаров в Приангарье. Как сообщает 19 сентября ГУ МЧС РФ по региону, всего с начала 2022 года зарегистрировано 4566 пожаров, погибли 132 человека, 138 человек получили травмы. 687 человек спасены огнеборцами на пожарах, 3766 человек эвакуированы из горящих зданий и помещений.

Пожар © ИА REGNUM

Только за прошедшие выходные дни (17-18 сентября) на территории Иркутской области произошло 28 пожаров, из которых 7 случаев — горение мусора и 2 ландшафтных пожара. Погибших и пострадавших нет. Самой распространённой причиной пожаров в выходные стало неосторожное обращение с огнём — 17 случаев. Причиной 6 пожаров стало короткое замыкание. Четыре пожара случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, один пожар – по причине нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

На пожаре в многоквартирном доме в городе Ангарске спасены 10 человек, эвакуированы 43 человека. В субботу, 17 сентября в 09:23, на номер спасения 101 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного дома в 85 квартале города Ангарска. Три пожарных расчёта с автолестницей, прибыв к месту пожара, приступили к спасению и эвакуации жильцов. Звеньями газодымозащитной службы по задымленным лестничным маршам были спасены 10 человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек. В квартире огнём повреждены личные вещи на площади 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

В тот же день еще 18 человек спаслись из девятиэтажного дома в 84 квартале города Ангарска. В 11:11 в МЧС России поступило сообщение о том, что горит балкон на втором этаже. Пострадавших нет, огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, произошедшее из-за неосторожного обращения с огнём при курении на балконе верхних этажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Наймушина Усть-Илимска, где были спасены 18 человек и еще тридцать семь — эвакуированы.

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