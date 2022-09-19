Джакарта, , 08:57 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш намерен принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года, сообщает Kompas.

Саммит G20 в Индонезии U. S. Department of State

«Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела встречу с Генеральным секретарем ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке. Министр иностранных дел Индонезии выразила признательность генсекретарю за участие в G20», — говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел Индонезии.

Глава МИД Индонезии надеется, что саммит G20 может привести к конкретному и взаимовыгодному сотрудничеству для всего мира.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о событиях, происходящих в Мьянме.

«Связь и координация Индонезии с ООН будут более интенсивными, учитывая, что Индонезия станет председателем АСЕАН в 2023 году», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты политического исследования в Индонезии (IPI) показывают снижение рейтинга президента Джоко Видодо на 9,7% после повышения цен на топливо.

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