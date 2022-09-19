Владивосток, 19 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В четырех муниципалитетах Приморья уже заключено более 800 договоров на догазификацию частных домов. Всего до конца года в крае готовы газифицировать почти 3 тыс. домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

ИА REGNUM Газ

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Договоры на подключению заключили жители Уссурийска, Славянки, Красного Кута, Владивостока и Большого Камня. На сегодняшний день Уссурийск является лидером по числу желающих подвести «голубое» топливо к своим домам.

«В Уссурийске уже проложено более 10 км внутрипоселковых газопроводов. До конца года будет проложено 50 км распределительных сетей. Сейчас темпы работ наращиваются, трудится несколько подрядных организаций», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, территории Дальнего Востока являются очень сложными для традиционной газификации. Решить проблему поможет автономная газификация с использованием СПГ, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.