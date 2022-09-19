Москва, 19 сентября 2022, 08:55 — REGNUM Россия способна ослепить всю спутниковую группировку, работающую на территории бывшей УССР, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв
Андрей Гурулёв
Zabkray.er.ru

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«Российская Федерация способна ослепить всю спутниковую группировку, которая работает в [бывш. УССР]. У нас для этого всё есть гарантированно», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Пока ждём, на это, наверное, есть причины, но тренировки по этому вопросу идут серьёзные», — добавил парламентарий.

На 70% там коммерческие спутники, которые работают в интересах НАТО, с этим рано или поздно разберёмся, уточник депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным американских СМИ, США передали киевскому режиму управляемые снаряды Excalibur для 155-мм гаубиц с GPS-наведением — самые точные артиллерийские снаряды.

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