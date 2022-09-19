Депутат Госдумы: РФ может ослепить все работающие над б. УССР спутники
Москва, 19 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Россия способна ослепить всю спутниковую группировку, работающую на территории бывшей УССР, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»
«Российская Федерация способна ослепить всю спутниковую группировку, которая работает в [бывш. УССР]. У нас для этого всё есть гарантированно», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.
«Пока ждём, на это, наверное, есть причины, но тренировки по этому вопросу идут серьёзные», — добавил парламентарий.
На 70% там коммерческие спутники, которые работают в интересах НАТО, с этим рано или поздно разберёмся, уточник депутат Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным американских СМИ, США передали киевскому режиму управляемые снаряды Excalibur для 155-мм гаубиц с GPS-наведением — самые точные артиллерийские снаряды.