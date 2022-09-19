Пермь, , 08:54 — REGNUM В Пермском крае предприятия оборонно-промышленного комплекса переходят на круглосуточный режим работы, сообщает издание »Коммерсантъ » со ссылкой на собственный источник.

Федеральное казённое предприятие «Пермский пороховой завод» Fkpppz.ru

На работу в три смены переведены производственные участки ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Круглосуточный формат ввели и на Пермском пороховом заводе.

Стоит отметить, Специальное конструкторское бюро входит в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы» и занимается разработкой, а также производством систем вооружения: реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок, буксируемых артиллерийских систем.

Пермский пороховой завод является одним из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Занимается выпуском такой продукции, как заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.