Вашингтон, 19 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Поведение бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвинили в ненадлежащем обращении с секретными материалами, безответственно, заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден в интервью, вышедшем 18 сентября, сообщает The Hill.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

При этом американский лидер обратил внимание на то, что в детали предполагаемого инцидента не посвящали.

«Я лично ни с кем не разговаривал по этому поводу. Я уверен, что моя администрация знает обо всем этом, как и Совет национальной безопасности. Но я этого не сделал», — сказал Байден.

Байден также подтвердил, что его не уведомляли заранее об обыске ФБР в Мар-а-Лаго, который состоялся в августе.