Грозный, 19 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чечне создали учебное пособие по основам ислама для воспитанников детских садов. В нем собраны основные положения для изучения азов религии для детей в адаптированной для дошкольного возраста форме, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Чечни. Отмечается, что учебное пособие будет включено в образовательную программу детских садов.

Чечня. Грозный

«После издания учебное пособие будет включено в образовательную программу дошкольных учреждений. Данное издание призвано стать надёжным пособием в изучении с малых лет религии ислам, что также может оказывать благотворное влияние в деле укрепления традиционных религиозных ценностей», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ДУМ ЧР.

В ходе встречи советника главы Чечни, муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева с председателем комитета правительства ЧР по дошкольному образованию Адамом Черхиговым было проинформировано, что в ближайшее время пособие будет передано в типографию, после чего поступит в детские сады.