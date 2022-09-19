Токио, , 08:52 — REGNUM Для проведения операции на глазах госпитализировали почетного императора Японии Акихито. Об этом 19 сентября сообщает телеканал NHK.

Почётный император Акихито

Уточняется, что утром 19 сентября почетный император вместе со своей супругой почетной императрицей Митико приехал в госпиталь при Токийском университете, в котором ему удалят катаракту на левом глазу. При этом 25 сентября Акихито планируют удалить катаракту и глаукому на правом глазу.

Также отмечается, что решение о проведении операции было принято медиками из-за прогрессирования помутнения хрусталика глаз почётного императора. Во время обследования также были выявлены симптомы глаукомы на правом глазу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 41 человек пострадал из-за тайфуна «Нанмадол», который обрушился на японский остров Кюсю.