Лондон, , 08:52 — REGNUM Церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II завершилась в Лондоне утром 19 сентября.

Вестминстерский дворец

Траурное мероприятие проходило в Вестминстерском дворце до 8:30 по московскому времени. В течение четырёх дней британцы стояли в очереди, чтобы подойти к закрытому гробу в Вестминстер-холле и попрощаться с королевой.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября в 13:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 18 сентября попрощался с королевой Великобритании.