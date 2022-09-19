Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В столице Чувашии готовятся к завершению сезона фонтанов и консервации объектов. Они прекратят работать 1 октября, сообщает в телеграм-канале администрация Чебоксар.

Фонтан на Красной площади в Чебоксарах Наталия Николаева © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что подходит к завершению сезон фонтанов, любоваться которыми можно до 1 октября. Затем оставшиеся в работе 14 фонтанов уйдут «зимнюю спячку». Подготовка включает опрессовку систем водоснабжения, демонтаж или консервацию насосов.

Отметим, что в 2022 году в Чебоксарах содержание и ремонт объектов инженерной защиты, фонтанов и пляжей в августе–декабре обойдётся в 18,2 млн рублей.

Напомним, в 2022 году в Чебоксарах после шестилетнего перерыва и обновления оборудования заработал фонтан напротив Певческого поля.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году на обслуживании подведомственной организации Чебоксар находились 15 фонтанов, в том числе два (у монумента Матери-покровительницы и в районе Певческого поля) не работали из-за реконструкции Чебоксарского залива. Летом-2021 чебоксарские фонтаны потребили 25 тыс. куб. м воды, расходы на их содержание (мытье, уборка, обеззараживание воды) составили 6,5 млн рублей.

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