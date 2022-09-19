Томск, 19 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Томской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, оздоровлением детей занимались 427 организаций.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

По словам губернатора Владимира Мазура, в загородных и пришкольных лагерях минувшим летом отдохнули более 60 тыс. детей. При этом он призвал увеличить это число, напомнив, что в регионе насчитывается 126 тыс. школьников.

«У каждого должна быть возможность провести каникулы с пользой, укрепить здоровье, найти новых друзей, получить новые знания и навыки, написать интересное сочинение на тему «Как я провел лето». От того, как дети отдохнут, зависит, с каким настроем они будут учиться», — заявил он.

Как отмечается, по его поручению бюджетное финансирование оздоровительной кампании в Томской области было увеличено на 40% и достигло 239 млн рублей.