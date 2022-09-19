Лондон, 19 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, находящийся с визитом в Великобритании, посетил 18 сентября приём, устроенный королем Карлом III. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Ким Ын Хе.

The Royal Family Карл III

Сообщается, что южнокорейский лидер выразил соболезнования новому британскому монарху в связи с кончиной его матери, отметив, что корейский народ разделяет печаль с народом Великобритании.

В свою очередь, Карл III поблагодарил Юн Сок Ёля за визит, а также представил президента Южной Кореи и его супругу королеве-консорту Камилле, принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Известно, что на приёме присутствовали представители многих стран мира, включая президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президента Франции Эммануэля Макрона и императора Японии Нарухито.

Отмечается, что дорожные условия в Лондоне вынудили южнокорейского лидера внести изменения в план первого дня визита и отменить посещения Мемориала Корейской войны и Вестминстерского аббатства.

19 сентября Юн Сок Ёль примет участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II. Позднее в тот же день он вылетит в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.