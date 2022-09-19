Молдавия, 19 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Гражданам Молдавии нужно не покидать родину из-за плохих условий жизни, а бороться за улучшение. Об этом заявил в эфире телеканала Gagauziya Radio Televizionu экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Политик напомнил, что он, догадываясь о планах властей начать в его отношении уголовное преследование, не стал уезжать из страны. Додон также отметил, что тысячи молдавских эмигрантов мечтают вернуться на родину, несмотря на то, где сейчас проживают.

«Мой совет — остаться здесь и бороться. Справимся с этой жёлтой чумой. Но для этого должны быть все вместе», — заявил Додон, вероятно, имея в виду жёлтый цвет политической символики правящей партии «Действие и солидарность».

Напомним, Додона задержали в мае, обвинив в ряде преступлений, в том числе в «измене» и «пассивной коррупции». Перед этим он сложил депутатский мандат и заявил, что не боится нападок с стороны властей. Находясь под арестом, он призывает сограждан сносить власть.