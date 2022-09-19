Вашингтон, , 08:56 — REGNUM США намерены поддерживать киевский режим столько, сколько будет необходимо. Вашингтон даёт возможность Киеву самостоятельно определить сроки начала переговоров с Москвой, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом Whitehouse.gov

Он напомнил о позиции американского президента Джо Байдена, согласно которой США намерены поддерживать власти в Киеве «так долго, как это потребуется — чтобы помочь им добиться успеха на поле боя и укрепить их позиции за столом переговоров, если до этого дойдёт».

В Вашингтоне полагают, что только В. Зеленский может определить наступление момента для начала переговоров. И только он способен определить, «что является победой, а что — поражением», сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Читайте также: США открестились от советов Киеву начать переговоры с Москвой