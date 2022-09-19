Иерусалим, , 08:48 — REGNUM Израильские археологи в воскресенье 18 сентября объявили об обнаружении уникальной находки — погребальной пещеры времен древнеегипетского фараона Рамзеса II, наполненной десятками гончарных изделий и бронзовых артефактов, передает агентство France-Presse.

Израильский флаг Djampa

Пещера была обнаружена несколькими днями ранее на пляже Пальмахим, когда механический экскаватор пробил ее крышу. Археологи спустились в квадратную рукотворную пещеру.

На видео, опубликованном Управлением древностей Израиля, в свете фонариков видны десятки глиняных сосудов самых разных форм и размеров, а также бронзовые наконечники стрел и копий, относящиеся ко времени правления древнеегипетского фараона, умершего в 1213 году до нашей эры.

Эти предметы были погребальными подношениями для умерших на их последнем пути в загробный мир. Они были помещены в гробницу около 3300 лет назад.

В углу пещеры также был найден по крайней мере один относительно неповрежденный скелет.

«Пещера может дать полную картину погребальных обычаев позднего бронзового века, — сказал эксперт управления по бронзовому веку Эли Яннай. — Это чрезвычайно редкое открытие… которое бывает раз в жизни».

Находки относятся к периоду правления Рамзеса II, власть которого простиралась на Ханаан, приблизительно охватывающий территорию современного Израили и Палестины.

«Тот факт, что эти люди похоронены вместе с оружием, включая целые стрелы, говорит о том, что они могли быть воинами, возможно, охранниками на кораблях», — предположил другой археолог Давид Гельман.

По его словам, независимо от того, кем были обитатели пещеры, эта находка «невероятна».

«Погребальные пещеры и так редки, а найти такую пещеру, к которой не прикасались с момента ее использования 3300 лет назад, — такое редко встретишь, — сказал он. — Как в кино про Индиану Джонса: просто спускаешься под землю, а там всё лежит так, как в самом начале, — нетронутые глиняные сосуды, оружие, чаши из бронзы, погребения в том самом виде, в котором их оставили».

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