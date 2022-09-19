Тегеран, 19 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Введение Соединёнными Штатами санкции сближает страны, против которых они были введены. Об это 19 сентября заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью телеканалу CBS.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Как отметил иранский лидер, он считает политика санкций со стороны Вашингтона обреченной на провал.

«Несколько стран находятся под санкциями (США. — Ред.). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — сказал Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о малой вероятности и бесперспективности своей возможной встречи с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.