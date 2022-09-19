Москва, , 08:44 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 сентября, москвичи смогут пожаловаться на отсутствие тепла. В столице открыта горячая линия по вопросам отопления, сообщается на портале мэра.

Без отопления Kuzpress.ru

По телефону горячей линии (+7 800 100-23-29) горожане могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке или других проблемах.

Отмечается, что горячая будет работать в период включения теплоснабжения. Оставить заявку можно не менее чем через пять дней после официального объявления о подаче тепла в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве впервые выделенную горячую линию по вопросам включения отопления открыли в 2019 году. За это время было принято 635 звонков.

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