Лиссабон, 19 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. «Бенфика» одержала победу над «Маритиму» в матче седьмого тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Interlagcup.com Футбол

В составе «Бенфики» дубль оформил нападающий Гонсалу Рамуш. Ещё по голу забили полузащитники Рафаэл Силва, Давид Нерес и Юлиан Дракслер.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, на счету команды 21 очко. «Маритиму» идёт на 18-м месте без набранных очков.