Москва, , 08:43 — REGNUM Есть несколько способов определить, прослушивается ли телефон пользователя или нет. Об этом заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Прослушка Img-s2.onedio.com

Так, одним из признаков прослушки через смартфон может являться быстрый расход аккумулятора. Кроме того, как уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм», причинами для того, чтобы насторожиться, должны стать произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме. Всё это может указывать на электронную слежку.

«Такие вещи могут проявляться поодиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую «самостоятельную» работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь», — подчеркнул Кусков.

Он посоветовал провести анализ установленных на телефон приложений и, при необходимости, сбросить настройки и произвести полную перестановку софта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова заявила, что пользователи мобильных устройств при установке приложений должны внимательно отслеживать контролировать запрашиваемые разрешения. Эксперт призвала руководствоваться здравым смыслом и не предоставлять доступа к необязательным функциям

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