Донецк, 19 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также Докучаевск и Макеевку. Об этом 19 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что ВСУ дважды в 07:25 (совпадает с мск) и в 07:50 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним оба раза по три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:58 и в 08:12 киевские нацисты выпустили по три снаряда калибра 155 мм по Докучаевску и Макеевке, а в 08:20 — ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика и указал на две причины произошедшего.