Рим, 19 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. «Аталанта» одержала победу над «Ромой» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини на 35-й минуте.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице серии А, на счету команды 17 очков. «Рома» идёт на шестом месте с 13 очками.

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