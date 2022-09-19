Тегеран, 19 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Иран выступает за прочное восстановление ядерной сделки с группой «пять плюс один». Предпочтительна такая форма договорённости, которая лишит США возможности выхода в одностороннем порядке, заявил иранский президент Ибрагим Раиси в интервью телекомпании CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Он подчеркнул, что Иран был бы серьёзно настроен на достижение договорённости, если речь идёт о хорошей и справедливой сделке. Она должна быт прочной, и Тегерану нужны гарантии.

«Если бы была гарантия, то американцы не смогли бы выйти из сделки», — пояснил Раиси.

В ответ на замечание корреспондента о потенциально возможном выходе Тегерана из сделки Раиси заявил, что свои обещания нарушили США. Они в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В силу этого иранская сторона не может доверят Вашингтону.

«Поэтому если нет гарантии, то нет доверия», — подчеркнул иранский президент.

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