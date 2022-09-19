Москва, , 08:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что со стороны Вашингтона и Брюсселя зазвучала новая риторика и указал на две причины произошедшего.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Теперь там утверждают, что вопрос переговоров о мирном урегулировании в б. УССР всецело зависит от Зеленского, хотя ранее настаивали на том, что конфликт должен быть решён исключительно на поле боя.

Володин видит две причины измены риторики.

«Во-первых, вооружённые силы [киевского режима] в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров», — отметил Володин в телеграм-канале.

Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать, констатировал он.

«Американцы и европейцы стали высказывать свою позицию по событиям в [б. УССР] Они не готовы платить из своего кармана за политику войны в интересах олигархов и нацистов», — рассуждает спикер Госдумы.

Инфляция, рост цен, проблемы с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их в преддверии зимы, констатировал парламентарий.

«Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят», — заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол США в б. УССР Бриджит Бринк полагает, что Киев сам должен устанавливать сроки переговоров и определение «победы», достижению которой пытается способствовать Вашингтон, обеспечивая безопасность Зеленского и его правительства.