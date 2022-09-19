Милан, Италия, , 08:35 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Наполи» голы забили нападающие Маттео Политано с пенальти на 55-й минуте и Джованни Симеоне на 78-й. У «Милана» отличился форвард Оливье Жиру на 69-й минуте.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице серии А, на счету команды 17 очков. «Милан» идёт на пятом месте с 14 очками.

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