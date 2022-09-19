Омск, 19 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Омске завершено расследование уголовного дела о ложном минировании зданий в различных регионах РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Дело против 18-летнего юноши было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности областного УФСБ. Он обвиняется в совершении 218 эпизодов преступлений по ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

По данным следствия, у юноши сложились неприязненные отношения с одноклассниками. В 2021 году 17-летний обвиняемый, используя фейковые аккаунты, подписанные фамилиями родителей одноклассников, рассылал по электронной почте письма о минировании. Его «деятельность» коснулась школ, больниц, администраций и учреждений Омска, Волгограда, Калуги, Керчи, Нижнего Новгорода и других городов (всего 34 города).

Для конспирации подросток установил на домашний ноутбук специальное программное обеспечение, скрывавшее его IP-адрес. По всем ложным сообщениям проводилась эвакуация людей, здания проверялись. Ущерб от действий школьника превысил 2,6 млн рублей.

Проведённые экспертизы подтвердили причастность обвиняемого к преступлениям. Юноша, его законный представитель и адвокат ознакомились с материалами следствия. Уголовное дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Молодому омичу грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Архангельске из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали учеников и сотрудников школы №9.

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