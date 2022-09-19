Душанбе, , 08:34 — REGNUM Представители Таджикистана и Киргизии договорились разблокировать дороги, которые ведут в село Ворух. Об этом сообщили в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана по итогам встречи рабочих групп совместной комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на границе, прошедшей 18 сентября.

В Таджикистане Mil.ru

В информации говорится о достигнутом согласии сторон открыть дороги и обеспечить движение транспорта.

«В этот же день была открыта дорога в сторону села Ворух», — рассказали в пресс-службе.