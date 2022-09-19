Благовещенск, 19 сентября 2022, 08:44 — REGNUM В Амурской области на ряде территорий прошёл снегопад. В том числе снег видели жители Благовещенска, сообщило ИА AmurLife.
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В этом году снегопад был ранним — в 2021 году первый снег пошёл 14 октября. В этом году снегопад начался 19 сентября не только в столице региона, но и в Тынде и нескольких населённых пунктах Зейского района. В селе Бомнак даже установился снежный покров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17–20 сентября изменились погодные условия, начались сильные дожди. В Тындинском районе прогнозировалось выпадение мокрого снега.