Благовещенск, 19 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Амурской области на ряде территорий прошёл снегопад. В том числе снег видели жители Благовещенска, сообщило ИА AmurLife.

kristamonique Снегопад

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В этом году снегопад был ранним — в 2021 году первый снег пошёл 14 октября. В этом году снегопад начался 19 сентября не только в столице региона, но и в Тынде и нескольких населённых пунктах Зейского района. В селе Бомнак даже установился снежный покров.

«Снег выпал достаточно рано, но не экстремально рано. В последние лет 20 он действительно, как правило, выпадал в октябре, но бывало и раньше. Я точно помню, что в 90-е годы снег выпадал и 11 сентября», — отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17–20 сентября изменились погодные условия, начались сильные дожди. В Тындинском районе прогнозировалось выпадение мокрого снега.