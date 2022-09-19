Грозный, 19 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Чечне открыли центр поддержки одаренных детей «Малая академия». Он расположился в новом трехэтажном здании в городе Грозном. В образовательном центре будут получать знания по различным направлениям школьники республики, проявившие особый интерес к науке, искусству, спорту, сообщили в пресс-службе администрации региональной столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети в школе

В новой детской академии 18 лабораторий, в том числе по таким направлениям, как робототехника, архитектура и дизайн, геология, анимация, цифровые и IT-технологии, биология, математика. Молодежь будут обучать основам медиамастерства, финансовой грамотности. В центре также будут работать шахматный клуб, медицинское сообщество, школа безопасности и художественная студия.

Академию построили по распоряжению мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Новое учреждение поможет выявлять таланты и помогать их развитию.