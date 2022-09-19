Пекин, , 08:32 — REGNUM Китайская академия сельскохозяйственных наук (CAAS) опубликовала отчет о развитии продовольствия и питания в Китае. В докладе были подведены итоги тенденций в области продовольствия и питания в Китае за последние десятилетия, а также представлен ряд проблем и предложений, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Китайская кухня. Скорпионы

После проведения реформ и открытости производство и поставки продовольствия в Китае значительно возросли, а ежегодные поставки зерна на душу населения достигли 600 кг, говорится в отчете. Ежедневное потребление энергии жителями Китая достигло 3400 ккал на человека, в то время как потребление энергии, белков и жиров продолжало увеличиваться, говорится в отчете, добавляя, что общее потребление энергии жителями Китая достигло среднего уровня стран со средним и высоким уровнем дохода по всему миру.

В докладе также указывались различные проблемы с продовольствием и питанием жителей Китая. Неразумная структура питания жителей Китая является серьезной проблемой. Чрезмерное потребление масла, соли и сахара сопряжено с риском для здоровья. Кроме того, чрезмерная обработка пищевых продуктов привела к потере питательных веществ.

С учетом этих проблем в докладе был выдвинут ряд политических рекомендаций. В докладе предлагалось ускорить трансформацию продовольственной системы и развивать сельское хозяйство, ориентированное на питание. В докладе говорится, что необходимо усилить внедрение ключевых технологий в птицеводстве и аквакультуре, чтобы увеличить производство белого мяса и пропагандировать здоровое питание среди жителей.

Отчет основан на данных, включая макростатистику Национального бюро статистики КНР, данные мониторинга питания населения Национальной комиссии здравоохранения, а также данные типичных выборочных обследований сельских и городских районов Китая.