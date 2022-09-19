Сеул, , 08:33 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 16 сентября среди 2015 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 34,4%, что на 1,8% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,2% респондентов. Показатель сократился на 1,4%.

Эксперты предполагают, что рост показателя связан с тем, что президент сосредоточил свое внимание на улучшении экономики и состоянии жизни простых людей.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 3,1%, до 38,3%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2,2%, до 46,2%.