Сеул, 19 сентября 2022, 08:33 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 13 по 16 сентября среди 2015 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 34,4%, что на 1,8% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 63,2% респондентов. Показатель сократился на 1,4%.
Эксперты предполагают, что рост показателя связан с тем, что президент сосредоточил свое внимание на улучшении экономики и состоянии жизни простых людей.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» вырос на 3,1%, до 38,3%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 2,2%, до 46,2%.