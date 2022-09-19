Москва, , 08:32 — REGNUM Территории Дальнего Востока являются очень сложными для традиционной газификации. Решить проблему поможет автономная газификация с использованием СПГ, уверен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Газификация M.government.ru

Читайте также: Якутия просит у федцентра помощи для газификации почти 30 сёл

Строить инфраструктуру для отдаленных населённых пунктов, которые находятся в стороне от основных газовых магистралей, будут очень долго — стоимость объектов высокая, а потребителей мало.

«Дальний Восток является очень сложным регионом для традиционной газификации, в виду того, что территория очень велика, а количество населения на единицу площади достигает минимальных значений для России особенно в Якутии. Но, тем не менее, проблему газификации решать можно и нужно, и решают ее не только с помощью труб, но и с помощью автономной газификации», — цитирует Фролова «Клуб Регионов».

Для газификации отдаленных районов Дальнего Востока, лучше всего использовать гибридную автономную систему, уверен эксперт. В этом случае, труба доставляет газ в какой-то центр, где он поступает на установку для сжижения, и уже СПГ везут в районы и закачивают в газгольдеры.

«Это позволит развивать параллельно еще и сегмент перевозок на сжиженном природном газе. То есть СПГ — это еще и моторное топливо, которое, во-первых, стоит раза в полтора меньше бензина, а во-вторых, оно экологично, эффективно, и им активно пользуются во многих странах мира. Возможно, такая схема автономной газификации позволит еще и подстегнуть развитие этого сегмента», — пояснил Фролов.

Как сообщало ИА REGNUM, сжиженным газом намерены обеспечить порядка 30 населённых пунктов Якутии. Такие планы анонсировал глава республики Айсен Николаев по итогам Петербургского международного газового форума.