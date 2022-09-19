Стаханов, ЛНР, , 08:31 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

HIMARS Defense. gov

Уточняется, что обстрел Стаханова со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в распоряжении киевских боевиков есть значительное количество западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания.