Джакарта, , 08:29 — REGNUM Результаты политического исследования в Индонезии (IPI) показывают снижение рейтинга президента Джоко Видодо на 9,7% после повышения цен на топливо, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По результатам опроса IPI, до повышения цен на топливо, рейтинг президента составлял 72,3%. Однако в соответствии с политикой повышения цен на топливо политику президента стали одобрять лишь 62,6% жителей Индонезии.

«Большинство вполне довольны работой президента Джоко Видодо, 62,6%», — заявил исполнительный директор IPI Бурхануддин Мухтади, объясняя результаты последнего опроса, проведенного 18 сентября 2022 года.

При этом 27,2% респондентов недовольны работой Джоко Видодо. Тогда 8,1% респондентов заявили, что совсем не удовлетворены политикой президента. Затем 2,1% не смогли ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 1215 респондентов из Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия пока не смогла купить российскую нефть, поскольку сырья нет в наличии, что вызвано ажиотажным спросом.

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