Москва, 19 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. По итогам дня 16 сентября баррель нефти марки Brent подорожал на 0,69%, до $91,46, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

drpepperscott230 Добыча нефти

Нефтяной рынок стабилизировался после возобновившихся рисков с перебоями поставок из России и угрозой ослабления спроса из-за замедления экономики.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых установок в США на прошлой неделе вернулось к росту и увеличилось на восемь единиц, до 599 штук. Сланцевики не торопятся наращивать буровые установки из-за неопределенности с экономикой.

Сегодня, 19 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $91,92 за баррель. На этой неделе в фокусе внимания будет заседание ФРС США, на котором рынки ожидают повышения ключевой ставки на 75 базовых пункта.

Инвесторы ожидают пресс-конференции Джерома Пауэлла. От его риторики будет зависеть динамика доллара. Чем быстрее ЦБ будет повышать ставки, тем выше риски рецессии и снижения спроса на нефть.

Пока цена торгуется ниже $97, рынок контролируется продавцами. До 21 сентября нефтяные котировки могут демонстрировать преимущественно нейтральную динамику в районе $90–93 за баррель.

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