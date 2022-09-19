Чебоксары, , 08:28 — REGNUM В Чебоксарах после скандала со спортсменами-колясочниками, который получил федеральный резонанс, в городской гостинице установили пандус с поручнями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Инвалидная коляска – не приговор Марина Круглякова © ИА REGNUM

Проверка проводилась после появления видео в интернете в июне 2022 года, на котором запечатлено, как двое спортсменов-колясочников взбираются по ступенькам перед гостиницей «Россия». Надзорное ведомство установило, что пандусы и поручни в здании отсутствовали.

В прокуратуре отмечают, что по данному факту возбуждено административное дело по ст. 9.13 КоАП РФ («Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры») и внесено представление. Правоохранители сообщили, что в настоящее время установлен »необходимый пандус при входе в гостиницу».

В прокуратуре добавляют, что за совершение правонарушения мировой суд назначил юридическому лицу наказание в виде предупреждения, которое было обжаловано ведомством. Вышестоящий суд отменил решение суда первой инстанции, направив административные материалы на новое судебное рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Чебоксарах на чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА разразился скандал из-за видеозаписи, которая попала в интернете: ней запечатлено, как перед гостиницей один из параспортсменов взбирался по лестничным перилам на руках, другой вынужден был волочить за собой коляску.

Гава Чувашии Олег Николаев тогда высказал мнение, что «доброжелатели поймали фрагмент» и решили «хайпануть на теме». Министр спорт Василий Петров сослался на то, что это спортсмены знали о данной ситуации, но «просто сами выбрали» данный отель.

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