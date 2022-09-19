Москва, , 08:26 — REGNUM В распоряжении киевских боевиков есть значительное количество западного оружия, электроники, медикаментов и продуктов питания. Об этом сообщил российский военный разведчик с позывным «Ладан».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»У них [ВСУ] серьёзная подпитка с Запада идёт, — подчеркнул в беседе с РИА Новости боец подразделения разведки ВС России. — У них неплохо развито это, очень неплохо».

Так, по его словам, у ВСУ он видел американские противоракетный комплекс «Джавелин» и снайперскую винтовку, чешский вариант советского гранатомета РПГ и польский гранатомёт «Комар».

Собеседник агентства также признался, что никогда не подбирает трофейное оружие. Он рассказал историю, как однажды его товарищ увидел на земле американский ракетный комплекс «Джавелин» и попытался его поднять. Однако находка оказалась миной-ловушкой, и тот погиб.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог, являвшийся советником бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что США поставляют киевскому режиму 75% помощи. Этим Вашингтон уже являются стороной конфликта на территории б. УССР, подчеркнул он.

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