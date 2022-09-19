Берлин, , 08:26 — REGNUM Мужская сборная Испании по баскетболу стала чемпионом Европы. В финале испанские баскетболисты одержали победу над командой Франции со счётом 88:76.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Встреча прошла в Берлине. В составе победителей больше всех очков набрал Хуанчо Эрнангомес, на счету которого 27 очков. У французов самым результативным стал Эван Фурнье, который набрал 23 очка.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвёртый раз. Ранее испанские баскетболисты выигрывали европейское первенство в 2009, 2011 и 2015 годах.

Напомним, лидером по победам в чемпионатах Европы является сборная СССР, которая выиграла турнир 14 раз. Сборная России выиграла Евробаскет один раз — в 2007 году.