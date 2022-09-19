Анкара, , 08:26 — REGNUM Работы по возведению атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на территории Турции продолжатся в убыстренном темпе. Об этом 19 сентября заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, его слова приводит газета Yeni Şafak.

Строительство АЭС «Аккую» Akkuyu.com

Как отметил Донмез, соглашение по поводу АЭС «Аккую» достигнуто и турецким минэнерго, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были приложены большие усилия для сближения сторон и преодоления проблем.

«Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе. График проекта является обязательным для нас. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара урегулировали все вопросы, связанные со строительством АЭС «Аккую» в Турции.