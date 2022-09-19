Новосибирск, 19 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирске во время утечки аммиака на хладокомбинате пострадали восемь человек. Об этом 19 сентября сообщает в своём телеграм-канале ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината, 300 человек эвакуированы, сообщают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу.

Новосибирский хладокомбинат расположен на улице Сибиряков-Гвардейцев, 54.