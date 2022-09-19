Вашингтон, 19 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Санкционная политика США в отношении ряда стран заставляет их сближаться. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью американскому телеканалу CBS.

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

Лидер страны уверен, что политика санкционного давления обречена на провал. Он напомнил, что против ряда государств власти США ввели ограничения.

«Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — сказал Раиси.