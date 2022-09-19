Гаага, Нидерланды, , 08:22 — REGNUM Высшая судебная инстанция ООН начинает судебное разбирательство по делу Ирана, который требует разморозить иранские активы в США. В Вашингтоне же считают, что эти средства следует отдать жертвам террористических атак, в которых обвиняют Тегеран, как передает агентство France-Presse.

Международный суд ООН International Court of Justice

Рассмотрение дела в Международном суде ООН происходит на фоне угасания надежд на возрождение ядерной сделки с Ираном, из которой бывший президент США Дональд Трамп вышел в 2018 году.

Тегеран обратился в Международный суд в Гааге в 2016 году после того, как Верховный суд США постановил заморозить иранские активы на сумму около 2 миллиардов долларов, предписав выплатить деньги выжившим и родственникам жертв терактов, в которых обвиняют исламскую республику.

Иран, однако, заявил, что замораживание средств нарушает Договор о дружбе с Соединенными Штатами от 1955 года, подписанный еще до исламской революции 1979 года в Иране.

По мнению Тегерана, США незаконно конфисковали иранские финансовые активы и активы иранских компаний, и решение по этому делу имеет важнейшее значение для страны в условиях нынешних экономических трудностей.

В свою очередь, Вашингтон безуспешно пытался отклонить иск, утверждая, что «нечистые руки» Ирана, то есть предполагаемая поддержка террористических групп, лишают его права на возврат активов.

Слушания начинаются в понедельник 19 сентября, и представители США должны будут представить свой ответ 21 сентября.

Международный суд является высшим судом ООН и был создан после Второй мировой войны для разрешения споров между государствами. Его решения обязательны для исполнения и не могут быть обжалованы, но у него нет средств для принуждения стран к их исполнению.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирана заявил о бессмысленности возможной встречи с Байденом