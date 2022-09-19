Кишинёв, 19 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Количество палаток, установленных протестующими в палаточном городке, названном «Город перемен», в Кишинёве в течение ночи на 19 сентября выросло до 120. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционной партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«Несмотря на все препятствия, нам удалось установить 120 палаток в «Городе перемен», поставленном перед парламентом, для протеста против правительства и за новую жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба опубликовала ряд видео- и фотоматериалов, на которых сотрудники полиции не пускают протестующих, несущих палатки на место протестной акции.

Напомним, «Шор» организовала 18 сентября акцию протеста, в ходе которой участники установили палатки возле парламента и администрации президента. Протестующие требуют отставки президента страны Майи Санду и правительства. По данным организаторов, в акции участвовали почти 45 тыс. человек.