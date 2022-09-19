Уфа, 19 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Физкультурно-оздоровительный центр в селе Бураево Бураевского района Башкирии намерены сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом 19 сентября сообщил глава республикиРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Tularegion.ru Фестиваль ГТО

Он сообщил, что в этом центре разместят четыре борцовских ковра и площадку для спортивных игр (гандбола, баскетбола, волейбола, мини-футбола и других), массажный кабинет, тренажерный зал, конференц-зал, буфет.

Хабиров также отметил, что в г. Октябрьском в начале 2023 года планируют завершить строительство ледового дворца.

«На арене 58×28 м будут заниматься хоккеем и фигурным катанием, здесь будут проводить соревнования и большие мероприятия — дворец рассчитан на 800 зрителей», — сообщил глава региона.

Он добавил, что помимо этого в этом дворце оборудуют конференц-зал на 50 человек, а также кардиозал, залы силовой подготовки и функциональных занятий.

Глава региона сообщил, что в республике продолжат строить спортивные площадки ГТО. Сейчас они имеются в 42 муниципальных образованиях из 63.

«В этом году установим ещё в семи», — сообщил он, добавив, что к 2024 году площадки ГТО планируется оборудовать во всех городах и районах Башкирии.

Он отметил, что спорт воспитывает в людях лучшие качества, делает их сильными, дисциплинированными, упорными, здоровыми.

«Поэтому одна из важнейших наших задач — сделать так, чтобы занятия спортом были доступны людям вне зависимости от того, где они живут», — подчеркнул Хабиров.